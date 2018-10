Tel Aviv. Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen ist erneut eskaliert. Über 30 Raketen wurden seit Freitag aus dem Küstenstreifen auf Israel abgefeuert, nachdem bei gewaltsamen Protesten an der Grenze vier Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden waren. Ein fünfter Palästinenser starb später an seinen Verletzungen. Als Reaktion bombardierte Israels Luftwaffe über 80 Ziele imGazastreifen. Die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad erklärte daraufhin am Wochenende eine Feuerpause. dpa/nd