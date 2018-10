Mexiko-Stadt. Trotz Straßensperren und Warnungen der Regierung haben in Mexiko Tausende Migranten ihren Weg in Richtung US-Grenze fortgesetzt. Am Sonnabend (Ortszeit) kam die Gruppe der überwiegend aus Honduras stammenden Menschen in der Stadt Tapanatepec (Bundesstaat Oaxaca) an, so die Tageszeitung »La Jornada«. Zuvor hatten die Migranten mehrheitlich ein Angebot von Staatspräsident Enrique Peña Nieto ausgeschlagen, der ihnen politisches Asyl, Zugang zu medizinischer Versorgung und den Schulbesuch für ihre Kinder angeboten hatte. Sie sollten sich in den Bundesstaaten Chiapas und Oaxaca niederlassen. epd/nd