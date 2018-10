Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) steht vor dem Mausoleum des Staatsgründers der Türkei Mustafa Kemal Atatürk. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will bei seinem zweitägigen Besuch in der Türkei einen Beitrag zur Verbesserung der angespannten bilateralen Beziehungen leisten. Foto: dpa/Ali Unal

Es läuft gut bei den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen - und das ist verstörend. Denn obgleich alle von »Normalisierung« schwafeln, kann davon für viele Menschen in der Türkei keine Rede sein. Zwar behauptete Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Freitag zum Ende seiner Türkei-Visite, bei der ihn 40 deutsche Firmenchefs begleiteten, dies alles sei im »Interesse unserer Bürger«. Zutreffend aber ist: Die Mär von der Normalisierung und einem Wandel durch Handel dient allein dazu, Profitinteressen deutscher und türkischer Wirtschaftsbosse mit vermeintlich hehren Anliegen zu veredeln.

Für die deutsche Wirtschaft war das Wüten der AKP-Regierung erst ein Problem, als 2017 Firmen wie Daimler und BASF auf Terrorlisten landeten. Aus diesem Grund verkündete der damalige Außenminister Sigmar Gabriel wortreich eine Änderung der deutschen Türkeipolitik. Schaut man sich die damals vorgebrachten Argumente an, wird klar: Die Normalisierungserzählung ist eine Lüge - oder aber, das Fordern von Menschenrechten und Demokratie war es. Denn was dies betrifft, hat sich in der seither vergangenen Zeit nichts zum Guten gewendet. Das zeigt auch die brutale Missachtung von Arbeiterrechten auf der Baustelle des Istanbuler Flughafens, der am Montag eröffnet wird. Und an dem deutsche Firmen mitverdienen.