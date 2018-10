Ulrike Lorenz wird die erste Chefin der Klassik-Stiftung Weimar. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Kunsthistorikerin Ulrike Lorenz kommt aus Gera, war in Regensburg und Mannheim und geht jetzt nach Weimar. Sie soll im Sommer kommenden Jahres die erste Frau an der Spitze der Klassik-Stiftung Weimar werden. Formal muss sie dazu am 6. November vom Stiftungsrat gewählt werden. Das dürfte klappen: Sie ist die einzige Kandidatin. Zurzeit leitet sie die Kunsthalle Mannheim.

Klassik Weimar ist die zweitgrößte deutsche Kulturstiftung. Sie verwaltet Museen, Parks und Kunstsammlungen. Lorenz weiß, wie man ein solches Unternehmen in der Öffentlichkeit verkauft: Unter dem Leitmotiv »E...