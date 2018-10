Aert van Riel über die Wahlniederlage der SPD in Bayern

Was macht derzeit eigentlich die Anhängerschaft der SPD, der ältesten und lustigsten politischen Organisation dieses Landes? Fast 80 Prozent aller Bundesbürger wissen gegenwärtig nicht, wofür die Partei steht. Diese Zahl teilt sich wie folgt auf: 63 Prozent der Befragten haben es »vergessen«. 19 Prozent schliefen beim Hören der Buchstabenfolge »SPD« sofort ein, 11 Prozent hingegen verübten unmittelbare körperliche Gewalt am Fragesteller. Und 7 Prozent wollen noch nie von einem Produkt namens »SPD« gehört haben: »Ein Computerspiel dieses Namens kenne ich nicht.« Jene 20 Prozent Bundesbürger wiederum, die nach eigenen Angaben wissen, »wofür die SPD steht«, wollten auf Nachfrage nichts aus dem Parteiprogramm vorlesen, »um der Partei keinen Schaden zuzufügen«. Vielleicht verschwindet ja die SPD womöglich bald, nicht anders als die helgoländische Dreizehenmöwe oder die madagassische Schnabelbrustschildkröte, deren Verdienste gewiss größer sind. tbl

