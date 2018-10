Der Motown-Gitarrist Wah Wah Watson, der unter anderem Marvin Gaye und Michael Jackson begleitete, ist tot. Watson sei bereits am Mittwoch im Alter von 67 Jahren gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf seine Ehefrau Itsuko Aono. »Er wird sehr vermisst werden, aber Musik ist für immer«, sagte sie laut Mitteilung. »Wo auch immer er ist, er groovt.« Woran Watson, der mit bürgerlichem Namen Melvin Ragin hieß, starb, war zunächst nicht bekannt. Er hatte seine Karriere als Studiomusiker für die Plattenfirma Motwon begonnen. dpa/nd

