Adil Yigit darf nun offenbar doch in Deutschland bleiben. Foto: dpa/Michael Kappeler

Es hätte ein so unbeschwertes Treffen werden können. Vor einem Monat besuchte in Berlin der türkische Autokrat Recep Tayyip Erdogan Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die »Normalisierung der Beziehungen« beider Länder sollte öffentlichkeitswirksam inszeniert werden. Das erwartbare Frage- und Antwortspiel auf der Pressekonferenz im Kanzleramt wurde jedoch gestört: Der Journalist Adil Yigit zog ein T-Shirt mit der Aufschrift »Gazetecilere Özgürlük - Freiheit für Journalisten in der Türkei« über. Sicherheitsleute brachten den 60-Jährigen heraus, Erdogan lächelte, Merkel ignorierte die Szene. Nun bekam...