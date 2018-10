Sieben Tote bei Demonstrationen am Grenzzaun - Gespräche über Ende der Blockade bislang ergebnislos

Armee weist Hamas die Schuld zu / Weltstrafgericht warnt Israel vor Kriegsverbrechen in Westjordanland

Gaza. Bei neuen Angriffen der israelischen Luftwaffe auf Ziele im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums drei Jugendliche getötet worden. Die Jungen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren seien am Sonntag an der Grenze des abgeschotteten Küstengebiets zu Israel ins Visier des Militärs geraten. Die israelische Luftwaffe bestätigte, auf drei Palästinenser geschossen zu haben, die sich dem Grenzzaun genähert hätten. Sie hätten anscheinend die Absicht gehabt, einen Sprengsatz neben dem Zaun zu platzieren, hieß es.

