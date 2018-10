Jakarta. Beim Absturz einer indonesischen Passagiermaschine mit mindestens 188 Menschen an Bord sind vermutlich alle Insassen ums Leben gekommen. Die Boeing 737 der Fluglinie Lion Air fiel am Montag wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen der Hauptstadt Jakarta ins Meer. Die Fluggesellschaft erklärte, sie vermute ein technisches Problem als Ursache. Das Flugzeug war zwar erst zwei Monate alt. Nach Angaben von Lion Air gab es damit bereits am Sonntag auf einem anderen Flug Probleme. dpa/nd