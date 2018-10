Am Montag wird die türkische Republik 95 Jahre alt. Gibt es sie eigentlich noch?

Istanbul. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Montag, dem Nationalfeiertag der Türkei, den neuen Istanbuler Flughafen eröffnet. Dieser befindet sich noch im Bau. Dabei sollen Berichten der Zeitung »Cumhuriyet« zufolge allein bis Februar bereits 400 Arbeiter zu Tode gekommen sein. Vorgesehen ist, dass der Flughafen im Dezember den Betrieb aufnimmt und in einer ersten Phase bis zu 90 Millionen Passagiere pro Jahr befördert. Bis 2028 soll er laut der Betreibergesellschaft mit bis zu 200 Millionen Reisenden jährlich der größte Flughafen der Welt werden. dpa/nd

