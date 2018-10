Guben. Bei dem Brand eines Autos neben einem Hostel in Guben (Spree-Neiße) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten den Toten in der Nacht zum Montag in dem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Die Identität der ums Leben gekommenen Person war zunächst noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Auto auf dem Gelände des Hostels gegen einen Hebelift, der für Rollstuhlfahrer gedacht ist. Dadurch sei der Brand in dem Auto ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer habe auch die Fassade der Unterkunft beschädigt. Demnach schlug eine Brandmeldeanlage um 3.32 Uhr Alarm. Die Person habe sich aus dem brennenden Fahrzeug nicht mehr befreien können. Die Kriminalpolizei war am Montag vor Ort, um die genaue Ursache des Unfalls zu ermitteln. dpa/nd