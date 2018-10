Mainz. Auch in Rheinland-Pfalz entstehen große Schäden durch Betrug im Gesundheitswesen - sei es in Arztpraxen, bei Pflegediensten oder in Apotheken. Versicherungen sprechen von Beträgen in Millionenhöhe. Die Techniker Krankenkasse sieht einen »maßgeblichen Anstieg an Verdachtsfällen im Pflegebereich«. Das sei auch auf verbesserte Prüfmöglichkeiten zurückzuführen. Mittlerweile gibt es in Rheinland-Pfalz bei der Polizei eine Reihe an Ermittlerteams, die auf solche Straftaten spezialisiert sind. dpa/nd