Schwerte. Hunderte Brücken von Autobahnen und Landstraßen in Nordrhein-Westfalen müssen in den kommenden Jahren neu gebaut werden. Laut dem Landesbetrieb Straßen.NRW müssen etwa zwei Drittel von bislang rund 550 statisch überprüften Brücken mittel- oder kurzfristig durch einen Neubau ersetzt werden, wie Ahmed Karroum, Leiter der Abteilung Brückenbau, am Montag sagte. Dass so viele Brücken vorzeitig altern, hänge vor allem mit der stark gestiegenen Verkehrsbelastung zusammen. Die Prognosen bei der Planung der Brücken seien von deutlich weniger Autos und Lastwagen ausgegangen. Insgesamt werden derzeit rund 1200 Brücken rechnerisch auf ihre Tragfähigkeit überprüft. dpa/nd