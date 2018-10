Allmählich bekommt die Menschheit mit, dass die Erde auch nicht das ewige Leben hat, sondern irgendwann dem Untergang geweiht ist. Wenn man nichts dagegen tut. Gunther von Hagens hat das Plastinieren von Leichen erfunden; nun ist die Erdbevölkerung dabei, den Planeten zu plastinieren und damit haltbar zu machen. Immer mehr große, kleine und winzige Plastikteile werden in die Umwelt gemüllt; die Dosis steigt beständig. Optimistischen Berechnungen zufolge schwimmt im Jahr 2050 in den Weltmeeren mehr Plastik als Fisch. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch längst nicht das Erreichbare. Denn das wahre Paradies bricht erst an, wenn die Meere mehr Plastik als Wasser enthalten. Erstens kann dann kaum noch jemand ertrinken. Zweitens steckt das bisschen Fisch schon beim Fang in der Frischhaltefolie. Und drittens muss man nicht mehr zu Ikea, sondern kann auch an den Strand gehen, wenn man ins Bällebad springen möchte. wh