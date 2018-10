Bald wird auch ihr Bild in der CDU-Ahnengalerie hängen: Die Bundeskanzlerin hat am Montag bekannt gegeben, dass sie nicht mehr als Parteichefin kandidieren wird. Foto: Visum/Carsten Koall

Berlin. Womit kaum noch jemand gerechnet haben dürfte, ist nach dem CDU-Debakel bei der hessischen Landtagswahl geschehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, aus dieser und der Wahlniederlage der CSU in Bayern persönliche Konsequenzen zu ziehen. Sie werde sich auf dem Parteitag im Dezember nicht mehr um das Amt der CDU-Vorsitzenden bewerben, sagte sie am Montag in Berlin. Ihre Arbeit als Regierungschefin wolle sie bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen, sich aber 2021 nicht erneut um das Amt bewerben. Auch ein Bundestagsmandat strebe sie nicht an, stellte die 64-Jährige klar. Mit ihrem Entschluss weiche sie in »erheblich...