Nach einer tödlichen Schießerei im Zusammenhang mit einem illegalen Pokerturnier fahndet die Berliner Kriminalpolizei nach den Tätern. Neue Erkenntnisse gebe es aber noch nicht, sagte ein Sprecher am Montag. Eine junge Frau war in der Nacht zu Samstag im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen im Norden erschossen worden. Zuvor soll ein Streit zwischen Pokerspielern eskaliert sein. Männer gingen in einer Kneipe und auf der Straße davor mit Äxten, Hämmern und Baseballschlägern aufeinander los. Ein 39-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Die Täter flüchteten. dpa/nd