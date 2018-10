Im Berliner Stadtteil Kreuzberg werden in den kommenden Tagen 5000 Haushalte und Gewerbetreibende zu ihrer Meinung über die 1.-Mai-Feierlichkeiten in ihren Kiezen befragt. Der Fragebogen zielt darauf ab, zu erfahren, inwieweit das seit 2003 stattfindende Myfest störend ist. »Der Maifeiertag stellt für die im Gebiet lebenden und arbeitenden Menschen eine erhebliche Belastung dar«, sagte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). Immer mehr Menschen aus der Nachbarschaft würden den Sinn der Feierlichkeiten infrage stellen und sich beschweren. mbn

Mieterinnen und Mieter des Wohnungskonzerns trafen sich zur vierten Vollversammlung in Kreuzberg

