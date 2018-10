Mitglied des Thüringer Landesschiedsgericht, das sich gegen Rauswurf von Höcke aussprach, ist in einen Hitler-Skandal verwickelt

Am Sonntag hätten ihm »Stern« und »Correctiv« dann sieben der von ihm verschickten Bilder vorgelegt. Daraufhin habe sich der Bundestagsabgeordnete aus Essen anders geäußert. Er schrieb demnach, er habe die Bilder einem inzwischen entlassenen Mitarbeiter geschickt. Jener Mitarbeiter habe für ihn das politische Spektrum von links bis rechts beobachtet. AFP/nd

Keuter habe auf Nachfragen von »Stern« und »Correctiv« am vergangenen Freitag geantwortet: »Das Versenden des von Ihnen erwähnten Bildmaterials ist mir nicht erinnerlich und liegt mir fremd.« Am vergangenen Samstag habe er geschrieben, er gehe davon aus, »dass hier kein authentisches Material vorliegt«.

Unter einem weiteren Bild, das einen Stahlhelmsoldaten am Maschinengewehr zeige, steht dem Bericht zufolge: »Das schnellste deutsche Asylverfahren, lehnt bis zu 1400 Anträge in der Minute ab!«

Hamburg. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter soll nach Informationen des »Stern« und des Recherchebüros »Correctiv« 2017 und 2018 über WhatsApp zahlreiche Bilder mit Bezug zum Nationalsozialismus verschickt haben. Wie das Magazin und das Recherchezentrum am Dienstag berichteten, soll Keuter zu Halloween 2017 über WhatsApp ein Foto verschickt haben, das Adolf Hitler mit erhobenem Arm zeigt.

