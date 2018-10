Premier Shinzo Abe bei einer Militärparade: Für Japans Rechte ist die »Flagge der aufgehenden Sonne« ein Nationalsymbol, in den ehemaligen Kolonien steht sie für Unterdrückung. Foto: dpa/Kimimasa Mayama

Dieses Land muss vorm Untergang stehen. »Hör auf, Japan kollabieren zu lassen!«, hallt es dieser Tage vermehrt durch die Straßen. Immer wieder protestieren Nationalisten, Mitte November in den Straßen von Ginza, dem noblen Shoppingviertel im Stadtzentrum von Tokio, landesweit berichteten die japanischen Medien. Garniert mit der ans Japanische Kaiserreich erinnernden Marineflagge und anderen nationalistisch genutzten Symbolen marschierte eine Hundertschaft gegen die Regierung, die ihnen längst zu liberal geworden ist. Was den Kollaps ihres Landes so wahrscheinlich mache, erklärte ein beliebtes Banner der Demonstranten: »Ausländer raus aus Japan!«

Die »Überbevölkerung« mit Fremden erscheint als seltsame Sorge in einem Land, in dem kaum zwei Prozent aller Einwohner Ausländer sind. Allerdings hat sich die Anzahl ausländischer Arbeitskräfte über die letzten sechs Jahre auf 1,2 Millionen fast verdoppelt. Und Premierminister Shinzo Abe, ...