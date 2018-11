Leipzig. Ein Trend zu weniger Neuerkrankungen an Demenz in den westlichen Industrieländern wurde in einer Studie der Universität Leipzig gefunden. Demnach erkranken Menschen, die heute 85 Jahre alt sind, seltener an Demenz als diejenigen, die eine Generation früher ihr 85. Lebensjahr erreichten. Veränderungen in der Neuerkrankungsrate belegten vor allem, dass das Erkrankungsrisiko beeinflussbar sei, so die Universtiät. Der Rückgang in den Industrieländern wird vor allem auf höhere Bildung, komplexere berufliche Anforderungen und eine bessere Versorgung bei verschiedenen chronischen Erkrankungen zurückgeführt. nd