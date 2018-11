Vom ersten Satz an ist man gefesselt, Leser und Leserinnen werden förmlich hineingezogen in die Geschichte der Revolution in Bayern vor 100 Jahren. »München stinkt. Es ist heiß an diesem Tag und in den Straßen liegen Abfälle«, erfährt man über den Tag, an dem die 738 Jahre lang herrschende Dynastie der Wittelsbacher gestürzt wird. König Ludwig III. wird während eines Spaziergangs von Arbeitern angesprochen: »Majestät, gengs’ heim, Revolution is!«

Nach einer Kundgebung mit rund 60 000 Teilnehmern stürmen in München Arbeiter und Arbeiterinnen sowie Soldaten, geführt von Kurt Eisner, die Kasernen und Regierungsgebäude in München, stürzen die Monarchie und rufen die Volksrepu-blik aus. So geschehen am 7./8. November 1918.

Simon Schaupp beginnt sein spannendes Buch mit den Januarstreiks 1918, als in ganz Deutschland Arbeiter und Arbeiterinnen für ein Ende des Krieges und die Einführung der Demokratie die Betriebe besetzten und auf die Straße...