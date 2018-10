Archangelsk. Bei der Explosion in einem Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in der Hafenstadt Archangelsk im Norden des Landes gehen die Behörden von einem Terrorakt aus. Ein 17-Jähriger habe am Mittwoch am Eingang einen gebastelten Sprengsatz aus einer Tasche geholt, der kurze Zeit später in seinen Händen explodiert sei, so das Nationale Anti-Terror-Komitee. Er starb kurz nach der Tat trotz medizinischer Hilfe. Drei FSB-Beamte seien verletzt worden. dpa/nd