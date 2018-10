Pittsburgh. Hunderte Menschen demonstrierten am Dienstag (Ortszeit) in Pittsburgh gegen US-Präsident Donald Trump. Er besuchte die Synagoge, in der ein Mann elf Menschen erschossen hatte. Trump kam in Begleitung seiner Frau Melania, seiner Tochter Ivanka und seines Schwiegersohnes und Beraters Jared Kushner. Der Präsident wolle mit Pittsburgh trauern, teilte das Weiße Haus mit. Bei vielen Bewohnern der Stadt stieß der Besuch auf Kritik. Über 25 000 Menschen sollen einen Offenen Brief des jüdischen Verbandes »Bend the Arc« unterzeichnet haben, wonach Trump nicht willkommen sei, so lange er gegen Einwanderer und Flüchtlinge hetze. epd/nd