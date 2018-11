Ein größeres Abgaslabor, neue Geräuschmessstrecke: Ein Jahr nach dem Verkauf des Lausitzrings an die Prüfgesellschaft Dekra wird kräftig am Umbau des Geländes zu einem Testzentrum geplant. Die Genehmigung für die Umzäunung des Geländes liege inzwischen vor, von der weitere Umbaumaßnahmen abhängen, teilte die Prüfgesellschaft mit Hauptsitz in Stuttgart auf Anfrage mit. Auf dem Rennstreckenareal in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) soll ein Testzentrum für automatisiertes Fahren entstehen.

Laut Dekra läuft ein Genehmigungsverfahren auch für eine neue Geräuschmessstrecke. Zudem wird das bestehende Abgaslabor größer. »Wir reagieren hier auf die große Nachfrage unserer Kunden und ha...