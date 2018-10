Washington. US-Außenminister Mike Pompeo hat ein Ende der Kämpfe in Jemen gefordert. Die Raketen- und Drohnenangriffe aus den von den Huthis kontrollierten Gebieten nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate müssten aufhören, teilte er am Dienstag mit. Darauf folgend müsse die von Riad geführte Koalition ihre Luftangriffe auf alle bevölkerten Gegenden in Jemen stoppen, fügte er hinzu. Pompeo forderte, dass unter Leitung des UN-Sondergesandten Martin Griffiths substanzielle Beratungen im November in einem dritten Land stattfinden müssten. dpa/nd