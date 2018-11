Luxemburg. Die Inflation in der Eurozone erreichte im Oktober den höchsten Wert seit Ende 2012. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise seien um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit. Ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie sowie Lebens- und Genussmittel fiel die Teuerung deutlich niedriger aus. Die sogenannte Kernrate stieg von 0,9 Prozent im Vormonat auf 1,1 Prozent an. dpa/nd