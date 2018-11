Der Regierende Bürgermeister will Handhabe gegen Komplettverweigerer behalten

Die am Dienstag vom Kabinett beschlossene Erhöhung des Mindestlohnes auf 9,19 Euro bezeichnete Schneider als »armutspolitisch irrelevant«. Er hält eine Anhebung auf 12,63 Euro für nötig, wie sie die Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion selbst berechnet hatte. Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) plädiert seit Monaten für zwölf Euro.

»Wegen der horrenden Mieten besteht in 19 von 20 deutschen Großstädten trotz Arbeit mit Mindestlohn ein ergänzender Anspruch auf Hartz IV-Leistungen«, so Buntenbach. Für sie wäre die Erhöhung des Mindestlohns Teil einer Lösung, damit bestenfalls niemand, der Mindestlohn erhält, zusätzlich Hartz IV beziehen muss.

Bei den neuen Zahlen handelt es sich nur scheinbar um ein Paradox, wie DGB-Vorstand Annelie Buntenbach im Gespräch mit »nd« erklärt. Schließlich garantiere eine Arbeitsaufnahme allein nicht, aus der Armut herauszukommen. »Der Grund dafür ist ganz einfach: Die Löhne sind oft zu niedrig«, so die DGB-Chefin. Dass die Armut trotz hoher Beschäftigung quasi stagniere, liege auch daran, dass etwa jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeite. Aus diesem Grund fordern Experten die Eindämmung der Leiharbeit. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands verlangt zudem die »Abschaffung der sachgrundlosen Befristung«, die er im »nd« als »ein Hauptarmutstreiber auf dem Arbeitsmarkt« bezeichnet.

Über das Doppelpack an Zahlen sind die Wenigsten so glücklich. »Die aktuell guten Arbeitsmarktzahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass schon heute der Arbeitsmarkt tief gespalten ist und gravierende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt vor uns stehen«, gibt Wolfgang Strengmann-Kuhn, Sprecher für Arbeitsmarktpolitik der Grünen, zu bedenken.

»Es ist skandalös, dass trotz des Wirtschaftsbooms in Deutschland 15,5 Millionen Menschen von Armut oder Ausgrenzung bedroht sind«, findet die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Verena Bentele. Diese Reaktion dürfte allen einleuchten, die sich die zweite Statistik vom Dienstag zu Gemüte führen: Mit 4,9 Prozent liegt die Arbeitslosenquote erstmals seit der Wiedervereinigung unter der Fünf-Prozent-Marke, wie die Agentur für Arbeit in Nürnberg bekannt gegeben hat. Mit 2,204 Millionen ist dies auch der niedrigste Oktober-Wert seit 1990. Im Vergleich zum Vormonat ging die Arbeitslosigkeit um 53 000 Personen zurück, im Vergleich zum Vorjahr um 185 000. Auch wenn damit noch keine Vollbeschäftigung gegeben sei, ist der Chef der Arbeitsagentur, Detlef Scheele, zufrieden: »Es zeigt, dass man Marken erreichen kann, von denen wir vor drei Jahren nicht geträumt haben.«

