Zira son »lira krizi«yle birlikte bu gerçek biraz daha gün yüzüne çıktı. Ekonomik sorunlar arttıkça, liranın değeri düştükçe açlık ve yoksulluktan etkilenen kitlelerin sayısı da artıyor. Yaşam her geçen gün biraz daha çekilmez hale geliyor.

Yeni havaalanının görüntüsüne bakarsanız, Türkiye sanki dünyanın en zengin ülkelerinden birisi ve fazla parası olduğu için bu dev yatırımların altına imza atıyor. Halbuki, ortada zenginlikten yapılan bir yatırım yok. Evrensel’de yer alan habere göre, 3. havalimanının ilk safhasının tamamlanabilmesi için 5 şirketin kurduğu Istanbul Grand Airport (İGA) konsorsiyumuna, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından 12 yıl boyunca yılda 100 milyon yolcu garantisi verildi. Söz konusu sayının altında kalan her yolcu için devlet İGA’ya 20 Euro ödeyecek. Resmi rakamlara göre 2017’de yeni havaalanının yerin alacağı Atatürk Havaalanını 63 milyon yolcu kullanmış. Bu da mevcut kapasitenin devam etmesi durumunda halktan toplanan vergilerden şirketlere milyonlar aktarılacak.

Recep Tayyip Erdogan (v.r.) und seine Frau Emine (v.l.) während der Eröffnungsfeier des neuen Flughafens in Istanbul

