Der mit 5000 Euro dotierte Hermann-Hesse-Literaturpreis ist in diesem Jahr an den Schriftsteller Thomas Hettche gegangen. Der in Treis bei Gießen geborene 53-Jährige sei eine der »herausragenden literarischen Stimmen seiner Generation«, sagte der Vorsitzende der Preisstiftung, Hansgeorg Schmidt-Bergmann, am Mittwochabend in Karlsruhe. Kultur habe mit Vermittlung von Werten zu tun. Hettche wurde für seinen 2017 erschienenen Essayband »unsere leeren herzen. Über Literatur« geehrt. Stefan Kister von der »Stuttgarter Zeitung« würdigte Hettche als Autor, der mit Sprache »betörend« umgehe. Er nannte ihn den »großen Kontrapunktiker der Literatur«. epd/nd