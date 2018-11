New York. Ein US-Hedgefonds hat die jüngste Kursschwäche der Deutschen Bank genutzt und ist bei Deutschlands größtem Kreditinstitut eingestiegen. Die Hudson Executive Capital LP, angeführt von dem früheren JPMorgan-Finanzvorstand Douglas Braunstein, habe in den vergangenen Monaten einen 3,1 Prozent-Anteil an der Deutschen Bank aufgebaut, erklärte der Fonds dem »Wall Street Journal« (Donnerstag). Die Beteiligung ist rund 620 Millionen US-Dollar wert. Der Fonds steigt damit zu einem der fünf größten Aktionäre der Deutschen Bank auf. dpa/nd