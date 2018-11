Cottbus. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, haben dazu aufgerufen, den Strukturwandel in der Lausitz mit Zuversicht in Angriff zu nehmen. Dazu müssten die Menschen miteinander im Dialog bleiben, sagte Dröge beim Reformationsempfang der Kirchenleitung am Mittwochabend in Cottbus. Es müssten gemeinsam Wege in die Zukunft gesucht werden, der Gesprächsfaden aller Beteiligten dürfe auch beim Thema Braunkohle nicht abreißen. Die Lausitz sei für die Menschen eine »Heimat, die neue Wege gehen muss«, betonte Woidke. Aufgabe der Politik sei, diese Veränderungen gemeinsam mit den Menschen zu gestalten. epd/nd