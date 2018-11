Köln. Der Künstler Gerhard Richter hat einer Obdachloseninitiative in Köln 15 handsignierte Drucke im Wert von 200 000 Euro geschenkt. Dies sei die siebte Spende des 86-Jährigen, so der Verein »Kunst hilft geben«. Das Geld unterstütze das Integrationsprojekt »Casa Colonia«, bei dem Obdachlose mit Künstlern und Studenten in einem Haus leben sollen. Richter gilt als einflussreichster lebender Künstler der Welt. dpa/nd