Rostock. Ein 800 Tonnen schweres Stahlrohr ist beim Verladen im Rostocker Seehafen abgestürzt und hat ein Spezialschiff sowie die Kaimauer beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag. Das über 100 Meter lange Rohr sollte auf der Ostsee mit Beton gefüllt werden und als Stütze für ein Offshore-Windrad dienen. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. dpa/nd