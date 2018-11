Züssow. Mecklenburg-Vorpommern will den Tourismus im Binnenland stärken. Wirtschaftsminister Harry Gawe (CDU) kündigte am Donnerstag auf einer Tagung in Züssow fswald) an, den ländlichen Raum aktiver zu unterstützen, um im touristischen Wettbewerb aufzuholen. 2016 übernachteten 18 Prozent der Gäste in Orten unter 5000 Einwohnern, die nicht Seebäder oder Erholungsorte sind. Potenzial sieht Glawe bei den Schlössern, Guts- und Herrenhäusern. dpa/nd