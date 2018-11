Computer-Darstellung der geplanten Brücke Foto: DEGES, Berlin

Auf dem Weg zur Insel Usedom ist schon so manchem Urlauber die Freude auf unbeschwerte Tage im Nordosten gründlich vergangen, wenn auf der Bundesstraße 111 bei Wolgast das Ende einer langen stehenden Autoschlange sichtbar wird. Aber auch die Menschen, die in jener Region zu Hause sind, ärgern sich immer wieder über nervige Staus. Seit 26 Jahren sind mögliche Lösungen des Problems in der Diskussion, schließlich entwickelten die verantwortlichen Stellen eine Umfahrung des »Nadelöhrs«, die jetzt in eine entscheidende Phase gekommen ist: Das Planfeststellungsverfahren hat begonnen.

Dieses sperrige Wort aus dem Verwaltungsvokabular besagt: Das Konzept für die künftige Umfahrung ist durchgeplant. Nun haben Anwohnerinnen und Anwohner s...