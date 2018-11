Berlin In der AfD formiert sich scharfer Widerstand gegen den Druck der Parteispitze auf Mitglieder am rechten Rand. In einem »Stuttgarter Aufruf« wird die wachsende Zahl an Ordnungs- und Ausschlussverfahren kritisiert. Das führe »zu einer massiven Verunsicherung der Mitglieder« und wirke sich auf deren Engagement aus. Bis Mittwochnachmittag lag die Zahl der Unterschriften nach Angaben der baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Christina Baum, einer der Initiatorinnen, bei »annähernd 1000«. AFP/nd