Paris. Der Großteil der unberührten Natur auf der Erde liegt auf dem Staatsgebiet von fünf Ländern: Laut einer im Magazin »Nature« veröffentlichten Studie beherbergen Australien, Brasilien, Kanada, Russland und die USA über 70 Prozent der letzten Wildnis. Land- und Seegebiete, in denen die Menschheit so gut wie nicht eingegriffen hat, bedeckten nur noch ein Viertel der Erde. »Zum ersten Mal haben wir sowohl Wildnis an Land und im Wasser kartiert und festgestellt, dass nicht mehr viel übrig ist«, sagte der...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.