Viele Berliner Polizisten sind in Zukunft mit Dienst-Smartphones und -Tablets ausgerüstet. Die Geräte haben spezielle Apps und eine besondere Verschlüsselungstechnik, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation der neuen Technik. So sollen die Polizisten etwa Verkehrsunfälle direkt auf den Tablets aufnehmen können, die Abfrage von Daten zu Personen oder Autokennzeichen soll ebenso möglich sein. Doppelarbeit könne so vermieden und viel Zeit gespart werden, hieß es. dpa/nd