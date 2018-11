Evangelische und katholische Kirchengemeinden in Berlin erinnern um den 9. November herum an den 80. Jahrestag der nationalsozialistischen Novemberpogrome von 1938. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, das Erzbistum Berlin und der Ökumenische Rat Berlin-Brandenburg (ÖRBB) laden am 8. November zu einem Gedenkweg ein. Startpunkt des Gedenkweges ist die Topographie des Terrors (13 Uhr). Er führt über den Potsdamer Platz und endet am Denkmal für die ermordeten Juden Europas (gegen 14.15 Uhr). epd/nd