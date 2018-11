Ein Trugschluss. Denn auch im Frühling, Sommer, Herbst sterben Menschen auf der Straße. Auch im Sonnenschein bleibt das Elend: Menschen hungern, werden Opfer von Gewalt, sind krank und ohne Versorgung. Leid ist nicht abhängig von der Jahreszeit und das Leben auf der Straße ist immer hart. In einer Stadt wie Berlin sind die Bedingungen menschenunwürdig. Egal ob Winter oder Sommer: Holt die Menschen von der Straße!

Ist der Winter vorbei und der Schnee geschmolzen, geraten auch die obdachlosen Menschen wieder in Vergessenheit. Die Zeitungen hören auf zu berichten, gespendet wird nicht mehr, es erfriert niemand auf der Straße. Das Schlimmste ist überstanden.

Jedes Jahr, wenn die Temperaturen sinken, die Tage kürzer werden und abermals ein langer Winter bevorsteht, öffnen plötzlich alle ihr Herz für Obdachlose . Die Telefonnummer des Kältebusses wird auf Facebook geteilt, spätestens in der Weihnachtszeit werden alte Mützen und Wollsocken gespendet - die armen Menschen auf der Straße sollen nicht erfrieren. Die Politik lobt dann die Arbeit von Stadtmission und Kältehilfe, die nur dank des Engagements ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen stattfindet.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Rot-Rot-Grün ist sich einig in Sachen Entkriminalisierung des »Schwarzfahrens« - aber eine Umsetzung steht aus

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!