Stuttgart. Viele Kommunen in Deutschland rechnen mit wieder wachsenden Schulden. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Beratungsunternehmens Ernst & Young hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bereits im laufenden Haushaltsjahr rechnen die befragten Kämmerer trotz der weiterhin niedrigen Zinsen im Durchschnitt damit, dass die Ausgaben wieder stärker steigen als die Einnahmen. Das liegt der Untersuchung zufolge auch an geplanten Investitionen - unter anderem in Schulen und Kitas. Im vergangenen Jahr konnten die Kommunen in Deutschland noch einen Überschuss von 10,7 Milliarden Euro erwirtschaften. Der Schuldenberg schrumpfte um 3,5 Prozent auf 138 Milliarden Euro. dpa/nd