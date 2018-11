Freiburg. Freiburgs evangelischer Stadtdekan Markus Engelhardt hat die Drohbotschaften gegen Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) als erschreckend und alarmierend bezeichnet. Die anonymen Drohungen seien »nicht nur feige, sondern das genaue Gegenteil dessen, was Tradition des christlichen Abendlandes ist«, teilte Engelhardt am Donnerstag mit. Horn hatte nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer pauschalen Verurteilung von Flüchtlingen gewarnt. Daraufhin hatte er über die Sozialen Medien zahlreiche Nachrichten, darunter Beleidigungen und Morddrohungen, bekommen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Integrationsbeauftragte will nicht mehr nur mit Männern verhandeln

Kurden in Rojava müssen Kampf gegen IS-Stellungen stoppen / USA rufen Ankara zu besserer Absprache auf

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!