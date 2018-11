Unten links

Was eint das Bundeslandwirtschaftsministerium und Donald Trump? Sie glauben nicht an die Auswirkungen des Klimawandels. In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der LINKEN verneinte das der CDU-Fachkraft Julia Klöckner unterstellte Ministerium einen Zusammenhang zwischen steigenden Bierpreisen und der Klimaerwärmung. Nicht mal zwei Wochen vorher hatte eine wissenschaftliche Studie einen deutlichen Rückgang der Ernteerträge bei Gerste prognostiziert, was zu einer Verdoppelung des Bierpreises führen würde. Das riecht nach Verschwörung im Bund. Wäre das nicht ein Fall für die AfD? Wohl kaum, die hält ja den Klimawandel selbst für eine Verschwörungstheorie. Muss man also selber spinnen. Fürchten die Konservativen eine Revolution? In Bayern gab es da ja schon Beispiele. Oder ist es ein geheimer Plan der Weinlobby? Die profitiert schließlich vom sich ändernden Klima. Immerhin war die Bad Kreuznacherin Klöckner einmal Deutsche Weinkönigin. nic