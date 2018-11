Mediziner fordern daher eine gezielte Zusammenarbeit zwischen Unfallchirurgen, Geriatern, Physiotherapeuten und Pflegediensten. Darüber müsse die Versorgung von älteren Menschen mit Knochenbrüchen insgesamt verbessert werden. Die interdisziplinäre Praxis der alterstraumatologischen Zentren müsse zur Regelversorgung werden. So solle verhindert werden, dass bei alten Menschen die Strapazen einer Operation zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes führen.

Eine bessere Zusammenarbeit zwischen Fachärzten verschiedener Disziplinen erhöht einer Studie zufolge die Überlebensrate von alten Patienten im Krankenhaus. So lasse sich beim Oberschenkelhalsbruch - die mit Abstand häufigste im Krankenhaus behandelte Fraktur - die Sterblichkeit älterer Menschen um mehr als 20 Prozent senken. Das Durchschnittsalter der Klinikpatienten mit einem Oberschenkelhalsbruch liegt bei über 82 Jahren. Ein Zehntel der Patienten stirbt innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Sturz.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Was Schüler und Eltern wissen sollten

Im Januar 2019 tritt ein neues Verpackungsgesetz in Kraft

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!