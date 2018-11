Relativitätstheorie und Quantenmechanik sind tragende Säulen der modernen Physik. Dass beide in der Weimarer Republik auch kulturgeschichtliche Bedeutung erlangten, war nicht zuletzt dem politischen und geistigen Klima nach der Novemberrevolution und dem Zusammenbruch der alten Ordnung geschuldet. Vor allem die Relativitätstheorie löste hitzige Debatten aus. Denn sie wurde oft missverstanden und so interpretiert, dass es in der Welt nichts Festes und Verlässliches gebe, sondern dass alles relativ und damit beliebig sei.

Während Physiker in Frankreich und Großbritannien eher geneigt waren, die Relativitätstheorie als Erkenntnisfortschritt anzuerkennen, wurde sie in Deutschland schon früh mit Begriffen wie »Revolution« und »Umsturz« verknüpft. Der einflussreiche Geschichtsphilosoph Oswald Spengler, der in seinem zweibändigen Werk »Der Untergang des Abendlandes« die westeuropäische Kultur in ihrem letzten Entwicklungsstadium wähnte, ...