Im Wahlkampf spricht Stacey Abrams oft über ihre Schulden und ihren drogenabhängigen Bruder. Sie kenne die Probleme normaler Bürger in den USA. Das mache sie zur besseren Kandidatin. Foto: imago/ZUMA Press

Erste zu sein, liegt Stacey Abrams im Blut. An der Avondale High School in DeKalb, Georgia, war sie die erste schwarze Abschlussrednerin. Vor ihr war niemand in der Familie Anwältin oder hatte ein Haus kaufen können. Bis sie Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus von Georgia wurde, hatte das Amt in mehr als 200 Jahren nie eine Frau bekleidet, auch kein Afroamerikaner. Georgia hat zwar eine wachsende schwarze Bevölkerung, noch ist die Mehrheit aber weiß - und konservativ. Wenn also eine linke schwarze Frau zur Wahl steht, werden ihr kaum Siegchancen eingeräumt. Doch die 44-jährige Abrams stachelt das nur an: »Demografie ist eine Landkarte zur Orientierung«, sagt sie. »Aber Demografie ist keine Schatzkarte.«

Ihr nächster Schatz soll das Gouverneursamt Georgias sein. Sie wäre sogar die erste schwarze Gouverneurin in den USA überhaupt. Das macht sie zum Politstar, auch wenn sie betont, dass ihr das nicht ganz recht sei: »Die Leute...