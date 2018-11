Wilhelmshaven. Noch nie wurden im Wattenmeer so viele Seehundwelpen gezählt wie in diesem Jahr. Im Sommer wurden bei offiziellen Beobachtungsflügen, die seit 1974 in Dänemark, Deutschland und den Niederlanden durchgeführt werden, 9285 Neugeborene erfasst, teilte das Gemeinsame Wattenmeersekretariat mit Sitz in Wilhelmshaven mit.

Der Gesamtbestand der Seehunde in der Nordsee blieb nach Angaben der Experten aus den drei Wattenmeer-A...