Gleich zwei der noch verbliebenen Bremer Fotobetriebe mit langer Familientradition haben nun die Besitzer gewechselt und damit den Erhalt der Geschäfte gesichert. In einem Fall sogar unter dem ursprünglichen Namen. Hanseatisch per Handschlag sei nach dem Verkauf der letzten verbliebenen Filiale des auf 120 Jahre Firmengeschichte blickenden Unternehmens »Photo Dose« der Erhalt des Namens geregelt worden, erklärte Nick Dose gegenüber dem Bremer »Weser-Kurier«. In den zurückliegenden Jahrzehnten hatte bereits sein Vater Sven Dose mit ständiger Marktanpassung und zum Teil aggressiven Dumpingpreisen versucht, das 1898 von seinem Großvater Willy Dose gegründete Familienunternehmen im Bereich der schwarzen Zahlen zu halten. Das Billig-Masse-Modell als Antwort auf den sich rapide ändernden Markt hatte sich nicht als rentabel erwiesen. Zeitweise hatte »Photo Dose« über 100 Filialen.

Nun wird der Urenkel des Gründers auf anderen Wirtschaftsfelder...