Bautzen/Nebelschütz. Die slawische Minderheit der Sorben und Wenden in der Lausitz hat mit dem Serbski Sejm am Samstag eine eigene Volksvertretung gewählt. Wie die Organisatoren am Wochenende mitteilten, gaben die 1282 registrierten Wähler insgesamt 4475 Stimmen ab - jeder Wähler konnte für verschiedene Kandidaten zugleich votieren. Je zwölf Kandidaten der Wenden aus dem Süden Brandenburgs und der Sorben aus der Oberlausitz in Sachsen sind nun gewählt. dpa/nd