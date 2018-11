Nach Plänen des VCD könnte die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn bis Hoppegarten führen. Foto: nd/Ulli Winkler

»Mehr Straßenbahn wagen!«, so überschreibt der Brandenburger Landesverband des ökologisch orientierten Verkehrsclubs Deutschland (VCD) sein Papier, in dem er die Prüfung eines deutlichen Ausbaus des schienengebundenen Verkehrsmittels im Landkreis Oder-Spree fordert. Neben dem Netz in Frankfurt (Oder) gibt es noch die 5,6 Kilometer lange Woltersdorfer Straßenbahn, die einmal durch den Ort nach Berlin-Rahnsdorf führt sowie die rund 14 Kilometer messende Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) nach Berlin-Friedrichshagen.

Aus diesen beiden Linien möchte der VCD ein regelrechtes Netz entwickeln, das im Norden bis an die Bahnhöfe Neuenhagen und Hoppegarten der S5 sowie nach Herzfelde führt. Im Süden könnten Straßenbahngleise bis nach Erkner und Gosen führen. Neben einer direkten Schienenverbindung von Schöneiche und Rahnsdorf sollte nach Meinung des VCD auch eine Strecke von Rüdersdorf nach Woltersdorf ins Auge gefasst werden. Über 36 Kil...